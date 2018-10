Villingen-Schwenningen Ein Feuerwerk an Situationskomik

VS-Villingen. Damit sich die Anreise von Zimmern ob Rottweil nach Villingen lohnte, blieb er gleich zwei Abende. Das war auch gut so, denn die Neue Tonhalle war an beiden Abenden voll. Seinen Künstlernamen Heini Öxle hat er abgelegt, schließlich passt Heinrich del Core auch besser als "Öxle", ist sein Vater doch ein echter Italiener und seine Mutter Rottweilerin. Was aus dieser Verbindung entstanden sei, könne man als gelungen bezeichnen.

Politisches Kabarett ist nicht sein Ding, das findet er nicht lustig. Denn in der Politik werde man, wenn man Mist baue, "gemaaßregelt" und gehaltsmäßig gleich zwei Stufen höher eingestuft, begründet er seine Unlust. Rottweil sei die älteste Stadt Baden-Württembergs, nicht Baden-Baden, auch wenn es dort die einzige Senioren-Klappe bundesweit gebe, verrät er leutselig. Überhaupt surfe Rottweil zur Zeit auf der Erfolgswelle: Turm, Justizvollzuganstalt, Hängebrücke, nennt er Beispiele. "Im Turm sind Sie nicht Passagier, sondern Projektil", hat er selbst gemerkt, und wie sich ein Häftling vermehrt, hat er auch herausgefunden, nämlich durch Zellteilung.

Doch bevor er so richtig loslegt, möchte er erst einmal den Altersdurchschnitt in der Tonhalle herausfinden, und das geht so: "Alle mal klatschen im Alter zwischen 20 und 30" und so weiter. Klappt gut, wird erst dünn beim Alter zwischen 80 und 90 Jahren, und bei über 90 Jahren kommt nichts mehr: "Die können mich nicht hören", vermutet er. Zwei Auftritte habe er einmal in einer katholischen Kirche gehabt, diese sei ausverkauft gewesen, habe sich der Pfarrer gefreut. Die Blicke von Jesus am Kreuz hätten ihn nervös gemacht, und auf die Bitte, diesen abzuhängen, hätte der Pfarrer verneint: "Der hebt."