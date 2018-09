Villingen-Schwenningen Ein Fest für die Einzelhändler

Mehr als 20 Unterstützer fand Reiner Schorer. Schwenningens bekanntester Auktionator wird auf der Bühne vor dem Rathaus eine Versteigerung von mehreren Artikeln und Angeboten veranstalten. "Viele der umliegenden Händler stellen verschiedenste Waren zur Verfügung, die ich in einer klassischen Auktion versteigern werde." Das bedeutet, derjenige, der den höchsten Preis zahlt, bekommt den Artikel. "Ziel ist es, eine möglichst hohe Summe zusammen zu bekommen, die wir dann an das geplante Kinderhospiz ›Sternschnuppe‹ in Schwenningen spenden", berichtet Schorer.