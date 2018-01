Villingen-Schwenningen Ein Faible für Traditionen der Fasnet

VS-Villingen. Als Kammerverwalter war er 1999 in den Rat gekommen, all die Häser, Rollen und Schemen hatten es ihm besonders angetan, erzählt Voggenreiter. Übers Häsmalen war er einst zum Rat gestoßen, erinnert er sich. Denn schon seit der Schulzeit hatte er ein Faible fürs Zeichnen und wagte sich dann an sein erstes Narrohäs. Das sogar Manfred Merz gelobt habe, auch wenn er heute wisse, dass es durchaus noch das ein oder andere hätte besser machen können, gibt er mit einem Schmunzeln zu. Diese eigene Erfahrung ist es, die seinen Umgang mit jungen Häsmalern bis heute prägt und zum Verständnis beiträgt, dass nicht gleich beim ersten Mal alles perfekt sein kann.

Mit dieser Freude am Häs wäre er wohl am liebsten immer Kammerverwalter geblieben, blickt Voggenreiter auf diese Zeit zurück. Wenn ihn nicht Joachim Wöhrle im Vorfeld seiner Wahl zum Zunftmeister überredet hätte, ihm zur Seite zu stehen. So traten sie 2005 im Duo als erster und zweiter Zunftmeister an die Spitze des Vereins.

Da sei gleich eine Menge Arbeit auf sie zugekommen, stellt Voggenreiter fest. Standen doch 2007 die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der Narrozunft auf dem Programm. Mit der Ausstellung "Schemen, Masken, Larven. Fastnachtsmasken im schwäbisch-alemannischen Raum", der ersten Narrenmesse und der Herausgabe des Fasnetbuchs "Masquera" seien sie ziemlich eingespannt gewesen. Und kaum hätten sie das Jubiläum über die Bühne gebracht, seien sie vor der nächsten Herausforderung gestanden: dem Kauf und der Sanierung der Zehntscheuer. Über Jahre drehte sich alles um den Umbau, ob tatkräftige Hilfe bei den wöchentlichen Arbeitseinsätzen oder der Organisation im Hintergrund samt Benefizaktionen, um dieses Mammutprojekt finanziell stemmen zu können.