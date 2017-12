Villingen-Schwenningen Ein einheitlicher Auftritt der Kirchenmusik

Bereits kurz nach seinem Antritt im vergangenen Jahr hatte sich Mack an die Arbeit gemacht, alle Veranstaltungen im ganzen Stadtgebiet zusammenzutragen und in einem Programmheft zu veröffentlichen, um die Kirchenmusik verstärkt ins Blickfeld zu rücken und auf ihre Vielseitigkeit aufmerksam zu machen. Die Resonanz hat ihn bestärkt: Immer wieder habe er gesehen, wie sich Besucher bei Gottesdiensten und Konzerten die Broschüre mitnehmen oder auch gleich lesen, erzählt Mack. Und viele hätten ihn auch auf das Heft angesprochen. So war er für ihn klar, für 2018 wieder ein Programm herauszugeben.

Die neue Auflage ist in Gelb gehalten, eine der Farben, mit der die Kirchenmusik künftig auf Flyern und Plakaten für ihre Veranstaltungen wirbt. Logo und Schrift bleiben als Wiedererkennungseffekt, je nach Jahreszeit und Veranstaltung können die Farben ­variieren. Reicht die Bandbreite doch vom Passionskonzert bis zum Singspiel der Kinderchöre. So erwartet Freunde der Kirchenmusik wieder ein vielfältiges Programm, das bereits heute, Samstag, 2. Dezember, und morgen, Sonntag, 3. Dezember, mit ersten Adventskonzerten beginnt.

Die Christvesper an Weihnachten sind ebenso aufgelistet wie Kantatengottesdienste. Nach dem Erfolg im ersten Jahr geht es mit dem Singen zur Marktzeit an jedem vierten Samstag ab 11 Uhr in der Johanneskirche weiter. Auch die Sommernachtsmusik an jedem Freitag im August erlebt eine neue Runde. Ein Höhepunkt ist für Mack bereits die Adventsmusik zum 40-jährigen Bestehen der Kantorei am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr in der Johanneskirche, bei der "Magnificat"-Vertonungen verschiedenster Komponisten erklingen. Etwas Besonderes ist auch das deutsch-israelische Gemeinschaftsprojekt, bei dem Musiker aus Freiburg, Israel und Villingen gemeinsam "Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy einstudieren und zusammen auf Tournee gehen. Zudem freut sich Mack schon auf das Chorkonzert im November, bei dem der Projektchor VS und die Kammerphilharmonie Karlsruhe unter seiner Leitung das Requiem von Gabriel Fauré und das "Schicksalslied" von Johannes Brahms aufführen. Für diese Aufführung sind wieder Sänger gesucht, die Proben beginnen im September.