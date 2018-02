Villingen-Schwenningen Ein dementer OB als neuer Zunftmeister?

Als Strafe solle der "selbsternannte Sonnenkönig" Kubon sein Waterloo beziehungsweise "Waterklo" erleben und auf der Herrentoilette der Zunftstube einen Putzdienst verrichten.

Scharfe Kritik prasselte dem 50 000 Euro teuren Kunstprojekt "Skulptur im öffentlichen Raum", allen voran die gelben Bewegungslinien auf dem Villinger Latschariplatz, beim dritten Anklagepunkt entgegen. Denn was in Villingen als Kunst verkauft worden sei, so Alfred Schlenker, praktizierten die Schwenninger in einer Live-Performance jeden Tag: zum Beispiel im Neuen Angel. "So sieht es aus, wenn ich die Schlaglöcher mit meinem Geländewagen umfahre", setzte Narrenrichter Schopfer noch einen oben drauf. So müsse der Angeklagte zur Strafe dafür sorgen, dass die Schlaglöcher mit gelben Bändern ausgezeichnet werden, sodass ein leichteres Umfahren möglich ist, entschied das Gericht.

Unübertroffen blieb aber der vierte Anklagepunkt: Da sich der OB noch nicht geäußert habe, ob er sich für die nächste Amtsperiode nochmals zur Wahl stellt, stellte ihn das Narrengericht vor einen Tauglichkeitstest – mithilfe eines Lügendetektors mit Helm und unzähligen Kabeln. Das Klein- und Großhirn werde mit Stromstößen während einer Denkphase gereizt, der wahre Gedanke abgesaugt und auf einem Laptop visualisiert, erklärte Volker Müller.

Gibt es genügend Parkplätze an der Neckarhalle? Sind Sie dem Amt als OB noch gewachsen? Seit wann leiden Sie unter Dyskalkulie?: Mit allerlei Fragen fühlten die Narrenrichter dem OB auf den Zahn. Und als er zu allem Überdruss noch gefragt wurde, wie er sich verhalten würde, wenn er auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Stadtrat Ernst Reiser erhält, explodierte der antike Lügendetektor – die Frage sei zu emotional gewesen.

Die Folge: Die Richter stellten beim Oberbürgermeister eine "unheilbare Dyskalkulie und schleichend fortschreitende geistige Demenz" fest und rieten daher von einer weiteren Kandidatur ab. Als Freizeitausgleich gab es gleich eine Empfehlung für ein auf das Krankheitsbild zugeschnittes Ehrenamt: "Werden Sie doch Zunftmeister der Narrenzunft Schwenningen!", meinte das Gericht.