Villingen-Schwenningen Ein Confetti-Regen begeistert

Fünf Helfer, die auch für die Umgestaltung des Bühnenbildes verantwortlich waren, behielten in jeder Situation den Überblick. Stets auf der Höhe der Handlung war auch Leiterin Larissa Eiternik. Als Mädchen für alles huschte sie mal hier, mal dort über die Bühne, hatte hinter den Kulissen alles im Blick. So oder so – die Aufführung war eine Gemeinschaftsleistung aller Akteure. Ein Rädchen griff ins andere, Pannen gab es keine, dafür in beiden Teilen diverse Hauptdarsteller.

Zu ihnen zählten unter anderen Nadja Konojuk, Carina Eberlein, Jakob Koch, Eveline Schäfer, Engeles Dietrich, Laura Schell und Erika Eiternik. Moderatorin war Marianne Eiternik. Nach der kostenfreien Vorstellung erinnerte Leiterin Eiternik noch einmal daran, dass sich derartige Aufführungen nur über Spenden finanzieren lassen und dankte allen, die den Zirkus Confetti in irgendeiner Form unterstützen.

Weitere Informationen: Der Zirkus Confetti ist eine Abteilung des TV Villingen und wer Lust bekommen hat mitzuwirken, ist jederzeit zum Training, dienstags oder donnerstags ab 17 Uhr in der Hoptbühlhalle, willkommen.