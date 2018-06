Villingen-Schwenningen Ein Blechduell mit Lokalkolorit

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das SWR4 Blechduell geht in die heiße Phase. Bei drei Vorentscheiden bis zum Finale In Nagold, Geislingen und Gengenbach treten 18 Bands gegeneinander an. Wer bei einem der drei regionalen Vorentscheide als Sieger hervorgeht, für den ist der Titel "Mitreißendste Blasmusiker des Landes" zum Greifen nah. Die Gewinner der regionalen Vorentscheide stehen am Freitag, 29. Juni, in Ravensburg im Finale.