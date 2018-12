Villingen-Schwenningen Ein besonderes Musik-Geschenk

Dran bleiben, Neues probieren, üben, üben, üben und die Freude an der Musik spüren. Dieses Credo zieht sich mit dem Wechsel von Swing, Klezmer und sphärischer Musik durch die neun Titel, die über einen langen Zeitraum entstanden sind. Ein Lied zur Hochzeit eines Freundes, ein griechisches Stück, eine Hommage an das Saxophonquartett "Sax wie’s isch", mit dem Kiefer seit mehr als zehn Jahren auftritt – es sind Ereignisse aus dem Leben des Musikers eingefangen.

Der in Villingen geborene Musiker spielte bereits in vielen Formationen. Das Villinger Bläserquintett ist längst Geschichte, doch das ­Saxophonquartett kommt seit zehn Jahren immer wieder für Auftritte zusammen. Mit dem Classic Swingtett, aktuell­bestehend aus Gerard Delay und Werner Kiefer, spielte Kiefer auch bei Traumschiffreisen oder in renommierten Hotels.

Seit dem 16. Lebensjahr gibt Werner Kiefer schon ­Musikunterricht, denn er hat früh im Musikverein sein ­Können weitervermittelt.

Möglichkeiten der Technik

Mit den neuen Möglichkeiten der Technik hat er in Zusammenarbeit mit Fink Tontechnik in Villingen-Schwenningen jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht, das dazu geeignet ist, neuen Schwung in den Unterricht zu bringen. Bleibt nur noch die Haus­aufgabe: Zunächst mal nur ­hören und später mitspielen, bitte.

Die CD ist erhältlich bei Morys Hofbuchhandlung, Riet­straße in Villingen oder bei Werner Kiefer, Telefon 0172/7 40 07 86.