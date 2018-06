Villingen-Schwenningen Ein Berufskiller fühlt sich ausgebrannt

Und auch der Scotland Yard jagt Mister Brexit. DCI Honeybee Cold­ca­se – sie jagt ei­gent­lich die Fah­rer falsch ge­park­ter Mo­tor­rol­ler – ist Brex­it dicht auf den Fer­sen. Und das nur, weil vor des­sen Haus ei­ne ver­wais­te Ves­pa steht. Und ein biss­chen viel­leicht, weil in Brex­its Ge­frier­tru­he ei­ne Piz­za liegt und un­ter ihr der Piz­zabo­te. Dann ist da noch Ja­mes Blond vom MI5. Auf­grund des EU-Aus­trit­tes er­hält Groß­bri­tan­ni­en kei­ne Sub­ven­tio­nen mehr für freie Mit­ar­bei­ter im Tö­tungs­ge­wer­be. Und so sieht sich der bri­ti­sche Ge­heim­dienst ge­nö­tigt, Per­so­nal­kür­zun­gen vor­zu­neh­men.

Die Schlin­ge um Mister Brex­it zieht sich en­ger und en­ger, doch dann ge­schieht das Un­fass­ba­re – Ja­mes Blond ver­liebt sich in Brex­its Toch­ter Vic­to­ria. Und da Lie­be auch au­ßer­halb der EU stär­ker ist als der Tod, schmie­den sie ge­mein­sam ei­nen Plan für ei­nen "so­zi­al­ver­träg­li­chen" Be­rufs­aus­stieg für Mister Brex­it.

Die Agenten- und Kri­mi­nal­ko­mö­die "Mister Brexit steigt aus" – eine aber- und wort­witz­ige vol­ler Humor, sehr schwarz, very british, skurril und temporeich – wird am Sonntag, 10. Juni, 20 Uhr, im Rollmops-Theater in Villingen uraufgeführt.