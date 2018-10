Villingen-Schwenningen Ein attraktiver Dialog der Gegensätze

Villingen-Schwenningen. Beim Aufbau der Jahresausstellung des Kunstvereins unter dem Titel Dialoge, die am Sonntag, 4. November, eröffnet wird, geht es zunächst um Profanes. "Ist der Strahler noch zu gebrauchen, hebt die Halterung?" Oder: "Hängt das Bild gerade?", wie sich Kunstvereins-Vorsitzender Helmut Kury und Geschäftsführer Bernhard Fabry vor einem Werk von Frank Altmann die Frage stellen. Fast alle Exponate stehen, sind aufgehängt oder an der Wand befestigt und bilden erneut das ab, was sich im Verein an kreativer Energie bündelt.

Besondere Note

"Uns gibt es schon seit 65 Jahren", erklärt Fabry nicht ohne Stolz. "Und reif für die Rente sind wir noch lange nicht", witzelt er, um sich dann gleich wieder den Werken zu widmen, eine Melange an Collagen, Plastiken, Skulpturen, Fotografien, Gemälden.