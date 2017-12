Villingen-Schwenningen Eich-Wiber mischen bei Umzügen mit

VS-Villingen. Gerade einmal ein halbes Jahr ist es her, dass Sandrine Poignant mit ihrem Mann auf die Idee kam, eine eigene Gruppe zu gründen und erste Konzepte erarbeiteten. Über eine Anzeige im Internet trafen sie auf einige Gleichgesinnte, seither haben alle gemeinsam das Häs weiterentwickelt, den Eich­Wibern samt ihrem Wächter ein Gesicht und ihre eigene Geschichte gegeben. Den Magdalenenberg mit seiner keltischen Vergangenheit und die alte Eiche haben sie sich als Grundlage für ihre Fasnetgruppe auserkoren, zur fünften Jahreszeit dürfen die eigentlich mit dem alten Baum verschmolzenen Eich-Wiber unter Aufsicht ihers Wächters losziehen.

Wichtig sei es ihnen gewesen, die unzähligen Hexenzünfte in der Region nicht um eine weitere Figur zu ergänzen, sondern eher ein freundliches Wesen zu schaffen, eben ein "Wieble", erinnern sich die beiden an die Anfänge. Herausgekommen ist ein Häs mit Rock, Schürze, Kopftuch und geringelten Socken in den Grundfarben schwarz, orange und grün. "Aber jeder sieht anders aus, da er sich die Kleidung aus diesen Farben selbst zusammenstellen kann", erzählt Sandrine Poignant, die jedes Häs selbst schneidert. Denn sie hätten sich zum Ziel gesetzt, alles kostengünstig anzubieten und gerade auch Familien mit Kindern die Teilnahme an der Fasnet zu ermöglichen, betont Jennifer Rosenfelder. "Wir möchten ein Verein von Familien für Familien sein." Um das zu erreichen, sei die Unterstüzung von Sponsoren natürlich jederzeit willkommen.

Gefragt sei aber auch die Bereitschaft der Mitglieder, sich einzubringen und anzupacken, und das nicht nur während der Fasnet, sondern auch unterm Jahr. So seien alle seit Monaten jedes Wochenende im Einsatz, um mit der Schnitzerin eine Scheme zu entwerfen, T-Shirts für den einheitlichen Auftritt unterm Jahr zu gestalten, einen eigenen Wagen zu bauen oder Laub zu sammeln. Die Zuschauer erwarte bei den Umzügen ein besonderer Blickfang, verraten Jennifer Rosenfelder und Sandrine ­Poignant: Die Eich-Wiber tanzen zu mittelalterlicher Musik, verteilen getrocknete Blätter und wollen mit ihrem selbst gezimmerten Wagen samt Holzschindeln überraschen.