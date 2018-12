Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche schenken Patienten Zeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. Sie rückten in den Fokus bei der Jahresabschlussfeier im Schwarzwald-Baar Klinikum. "Sie tragen zur Heilung und zum Wohlbefinden unserer Patienten bei", erklärte Geschäftsführer Matthias Geiser. "Sie bringen unseren Patienten und ihren Angehörigen etwas mit, was in der heutigen, schnelllebigen Gesellschaft sehr kostbar geworden ist – nämlich Ihre Zeit. Sie sind richtige ›Zeitschenker‹! Auf diese Weise leisten Sie einen sehr wertvollen Beitrag in unserem Klinikum. Ihnen gilt unser Respekt und ganz besonderer Dank." Die Ehrenamtlichen engagieren sich unentgeltlich in den verschiedensten Bereichen: Beispielsweise begleiten sie neu ankommende Patienten in die Ambulanzen oder auf die Stationen oder bieten Lesestoff an. Außerdem besuchen sie Patienten im Auftrag der kirchlichen Klinikseelsorge und stehen für Gespräche bereit. Auch die Patientenfürsprecher gehören zu den Ehrenamtlichen, an sie können sich Patienten und Angehörige wenden, wenn sie Probleme oder sonstige Anliegen haben. Nicht zuletzt wird auch das hauseigene Klinikradio seit vielen Jahren mit viel Leidenschaft von freiwilligen Helfern betrieben.