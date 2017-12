Villingen-Schwenningen Ehrenamtliche Leitung? Undenkbar!

VS-Schwenningen. Der tief gehende Diskurs kam am Ende einer Führung Renns durch die Galerie, insbesondere der aktuellen Ausstellung "MeisterschülerInnen der Hochschule für Bildende Künste Dresden", zustande. Gezielt eingeladen waren Mitglieder des Gemeinderats der Doppelstadt. Leider nur eine geringe Anzahl war gekommen. Renn nutzte zu Beginn in einem langen Statement mit gewohnt provokanter Sprache die Möglichkeit, neben der Erläuterung der Geschichte der Galerie und deren Bedeutung den Begriff Kunst zu näher erörtern: Sie sei sehr eng mit dem Begriff Freiheit verbunden und damit auch, zumindest im öffentlichen Bereich, mit dem Begriff Transparenz. Ganz anders sei dies in privaten Sammlungen.

Dort wisse man beispielsweise öffentlich nicht, wo die Exponate herkämen. Kunst habe auch mit Mut zu tun. Im Nachhinein sei es immer leicht, Werke als Kunst zu bezeichnen, nicht aber in der Gegenwart. "Rembrandt hatte es in der Anerkennung seiner Kunst damals nicht leichter als heutige Künstler in ihrer Zeit." Eines der Hauptziele der Galerie sei deshalb, aktuelle Kunst zu fördern – so wie beispielsweise jene der noch bis 17. Dezember gezeigten Ausstellung. In ihr finden sich unter anderem eine eindrückliche dreidimensionale Tuschezeichnung von Lisa Pahlke, eine Teppich-Installation von Julia Boswank, Gebirgsdarstellungen in Öl von Justus Bräutigam oder auch die Plastik ›Stolperfalle Gehirn‹ von Matti Schulz.

"Ich erhalte immer wieder Anfragen von Menschen in der Art ›Meine Nichte malt so schön, könnte die nicht mal bei ihnen ausstellen?‹", witzelte Renn. Es müsse beispielsweise klar Kunst von Dekoration unterschieden werden. Natürlich könnte man hübsche Bilder fast ohne Kosten ausstellen, doch die würden dem Anspruch einer Städtischen Galerie in keinster Weise entsprechen.