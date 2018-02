Villingen-Schwenningen Ehrenamt ist für Peter Metzger wunderschönes Hobby

VS-Villingen. Seit 25 Jahren ist er Ratsherr, seit 2008 gehört er dem achtköpfigen Brauchtumsausschuss an, dessen ­Leitung er von Hans-Jörg ­Voggenreiter übernahm. Das Team will Angebote schaffen, die den Menschen im Narro- und Mäschgerlehäs helfen zu verstehen, was hinter all dem steckt.

"Wir wollen die Historie anhand von Überlieferungen bewahren, weil sie spannend ist und viel über unsere Vorfahren erzählt." Nicht streng und im Befehlston agieren, ­sondern auf vertrauensvoller Basis überzeugen – das ist die Devise.

Im Januar haben einige junge Ratsherren ihr Ehrenamt angetreten. Sie in einem Crashkurs in Sachen Brauchtum firm zu machen, auch das ist einer der Ansprüche von Metzgers Ausschuss. Die Experten seien sich mittlerweile darin einig, dass die Fastnacht ein ausgelassenes Fest vor der kargen Zeit bis Ostern sei, weiß Metzger. Nicht nur, was die Ernährung angehe. Der Obrigkeit die Meinung zu sagen, Strählen genannt, das wurde im Mittelalter Dank der Scheme möglich, ohne Strafe fürchten zu müssen. Auch wenn man die Larve und das geschlossene Narrostüble heute nicht mehr als Schutz vor Bestrafung braucht, so soll die Anonymität dennoch erhalten bleiben, sagen die Brauchtumsschützer.