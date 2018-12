Villingen-Schwenningen Ehrenamt bringt eine positive Gefühlsbilanz

"Die freiwillige Mithilfe im Eine-Welt-Laden hat mein Selbstbewusstsein gestärkt", lacht Gerlinde Guttenberger. "Das Ehrenamt ist eine Säule der Gemeinschaft und ist ein Motivator im Alltag", bemerkt Joachim Spitz, Vorsitzender der Stiftung Pro Kids, die sozial benachteiligte Kinder fördert. Drei Personen, drei Meinungen zur positiven Wirkung der ehrenamtlichen Tätigkeit, welche in den unterschiedlichsten Bereichen und Lebensfeldern ausgeübt wird. Die Ehrenamtlichen sind eine Stütze der Gesellschaft, ohne sie wäre der Alltag um vieles ärmer. Seit Jahren würdigt deshalb das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport mit einem internationalen Tag des Ehrenamts die freiwillige Arbeit der Bürger. Die Veranstaltung findet wechselweise in einer der beiden großen Stadtbezirke statt. In diesem Jahr war sie im Gemeindezentrum in der Muslen.

Anna Stier, die für bürgerschaftliches Engagement zuständige Mitarbeiterin, moderierte die Veranstaltung. "Man verändert sich stetig in seinen Rollen. Das Ehrenamt ist eine davon." Oberbürgermeister Rupert Kubon sprach in seinen Grußworten von freiwilligem Engagement. "Die Menschen übernehmen aus eigenständigem Willen heraus eine Aufgabe, weil sie etwas bewirken möchten." Kubon erinnerte weiter daran, dass die Herkunft der Freiwilligen genauso vielfältig ist, wie die Einsatzbereiche, in denen sie tätig sind. "Es gibt kaum einen Bereich in der Gesellschaft ohne bürgerschaftliches Engagement", sprach das Stadtoberhaupt in Bezug auf das Ehrenamt von einer bedeutenden Größe im Gemeinwesen. Die aus Rottweil stammende Lebenstrainerin Anja Faras animierte das Publikum zum Mitmachen. "Menschen, die ein Ehrenamt ausüben, finden in ihrem Leben mehr Sinn, Halt und einen Ausgleich zum Alltag", skizzierte sie diverse Vorteile, die ein Ehrenamt mit sich bringt. "Ehrenamtliche haben eine höher Lebenserwartung, positive Gefühlsbilanz, mehr Spaß und sind glücklicher", fuhr sie fort. Die Stärkung von Gemeinschaftsgefühl, Selbstbewusstsein und sozialer Kompetenz seien weitere Nebeneffekte, die ein derartiges Amt mit sich bringen. Von der Motivationstrainerin leitete die Moderatorin zum Buffet über, das Mitarbeiter und Auszubildende des Amtes den Gästen offerierten.

Musikalisch drückten "WG & Friends", eine von Gerhard Kurz geleitete Band junger Erwachsener mit Handicap, mächtig auf die Tube. Ihre Begeisterung übertrugen sie nahtlos auf das Publikum, das lautstark mehrere Zugaben einforderte. Pure Begeisterung löste auch der Kinder- und Jugendzirkus der Stadt Villingen-Schwenningen mit seinen akrobatischen Kunststücken unter der Leitung von Georg Thomas aus. Er heißt neue Mitglieder jederzeit willkommen.