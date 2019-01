Villingen-Schwenningen Ehren-Status für Jaschke

VS-Marbach (kal). "Für diese Auszeichnung erfüllt er alle Bedingungen", sagte sein Nachfolger Florian Simon und zählte die Verdienste von Jaschke auf, der inzwischen der Altersmannschaft angehört.

Seit 1980 war er in der Wehr als Oberlöschmeister aktiv. 1998 übernahm er das Amt des Abteilungskommandanten, das er 2018 an Florian Simon übergab. Durch seine rechtzeitige Ankündigung, nicht mehr für dieses Amt kandidieren zu wollen, hatte er den Generationswechsel gut vorbereitet, so dass alles reibungslos ablaufen konnte. Von Jaschke wurde vor 20 Jahren die Marbacher Jugendfeuerwehr gegründet. Stets großen Wert habe er auf die Aus- und Fortbildung der Aktiven gelegt. Er habe es immer verstanden, die Kameraden zu motivieren, für sie war er immer ein zuverlässiger Ansprechpartner und das nicht nur im Bereich der Abteilung. Gelungen sei es ihm, die Nachwuchskräfte heranzuziehen. Das mache sich heute bemerkbar, denn die Marbacher Abteilung hat von allen der Stadt Villingen-Schwenningen angehörenden den jüngsten Altersdurchschnitt.

"38 Jahre lang im Dienst der Feuerwehr, davon 20 Jahre als Abteilungskommandant, darauf kann man stolz sein", sagte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple. Sie verglich die Abteilung mit den aus mehreren Generationen bestehenden Angehörigen mit vielen Zahnrädern einer Uhr. "Wenn alle zusammengreifen, dann funktioniert es". Und dies sei mit ein Verdienst von Roland Jaschke. Zu den Gratulanten gehörte der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Nagel, der sich den Dankesworten anschloss. Ebenso David Lienhard, stellvertretender Kommandant der Villinger Feuerwehr. Von seinen Kameraden konnte Jaschke einen lang anhaltenden Beifall entgegen nehmen, von Florian Simon die Ehrenurkunde und einen großen Geschenkkorb. Der Geehrte selbst war sehr überrascht und wollte nicht viele Worte machen. "Damit habe ich nicht gerechnet," sagt er. Die Arbeit habe ihm viel Spaß gemacht, doch ohne seinen Stellvertreter Michael Weißhaar und den Zusammenhalt aller Kameraden hätte es nicht funktioniert, fügte er hinzu.