Villingen-Schwenningen Ehepaar zeigt Bandbreite der Musik

Am Samstag, 16. Dezemberr, 20 Uhr, geben die beiden im Theater im Capitol in Schwenningen eine Kostprobe ihres Könnens. Rebecca Carrington, Cellistin und Sängerin, und Colin Brown, Sänger und Schauspieler, lernten sich 2004 auf einem Festival in Edinburgh kennen. Nachdem Colin einige Jahre Regie bei Rebeccas Soloprogramm geführt hatte, traten sie 2007 erstmals als Duo auf.

Inzwischen haben sie mehrere Preise gewonnen – darunter den WDR Prix-Pantheon Preis und die Goldene Rose (2008) – spielen auf internationalen Bühnen und teilen mit dem Publikum die Liebe zu Musik und Comedy. Zusammen mit "Joe", Rebeccas Cello aus dem 18. Jahrhundert, sowie weiteren "Gast-Instrumenten", wird von Pop und Jazz über Oper bis Bollywood so ziemlich jedes Genre parodiert. Neben altbekannten, frech neu interpretierten Hits präsentiert das in Berlin lebende Duo auch eigene Werke, die nicht selten von den Besonderheiten der Bundesrepublik und insbesondere der deutschen Sprache handeln. Da wird im "Der-Die-Das-Lied" an der deutschen Grammatik verzweifelt, im "Steuerberater Blues" die "Freude" mit dem Finanzamt thematisiert. Auch in "Zehn" wird wieder die gesamte Bandbreite der Musik gezeigt und wie gewohnt brillant, wahnsinnig charmant und unglaublich komisch präsentiert. Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, Telefon 07721/82 25 25, und unter https://tickets.vibus.de.