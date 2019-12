Villingen-Schwenningen Ehepaar unterstützt Kind mit Herzfehler

Der Fünfjährige, der den Herzfehler von Geburt an hat, wird in der Klinik in Krakau behandelt. "Er wurde nach der Geburt schon operiert. Doch das Problem ist bis heute nicht behoben", sagt Anna Schönemann. Im Gegenteil: "Es wird zunehmend schlechter. Die Klinikaufenthalte werden häufiger und länger."

Einmal im Monat reist Professor Edward Malec aus Münster nach Polen, um dortige Patienten zu untersuchen. So auch Marcel. Seit längerer Zeit ist klar, ihm kann nur noch durch eine Operation geholfen werden. Diese, so berichtet Anna Schönemann, könne aber nur in Deutschland vorgenommen werden. "Die kostet etwa 35 000 Euro und muss von der Familie selbst bezahlt werden." In Polen gibt es für Marcel deshalb schon länger einen Spendenaufruf, der allerdings in dieser Woche endet. Der notwendige Betrag sei noch nicht erreicht worden. Während Marcels Familie überlegt, die Aktion in Polen zu verlängern, wollen nun auch Schönemanns in Deutschland Spenden sammeln.