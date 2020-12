Villingen-Schwenningen Ehemalige Fässle-Wirtin feiert 100. Geburtstag

Beliebt war Josefine Stauß für ihre bodenständige ­Küche. Vor allem wegen ihrer "Kutteln" kamen die Gäste, aber auch, weil die Wirtin stets ein offenes Ohr und gute Ratschläge hatte. Gerne erinnert sie sich an so prominente Gäste wie die Fußballlegenden Fritz Walter, Helmut Rahn und Horst Eckel, Mitglieder der einstigen SABA-Prominentenelf. Eine entsprechende Autogrammkarte hütet sie bis heute wie einen Schatz.

Als eins von zehn Kindern wuchs Josefine Stauß in Aach-Linz bei Pfullendorf auf und schenkte später selbst sechs Kindern das Leben. In ihren 100 Lebensjahren gab es unweigerlich Höhen und Tiefen. Zu den traurigsten Tiefpunkten zählt zweifellos der Verlust zweier Kinder 2004 und 2016.

Gerne erinnert sie sich hingegen an eine Kreuzfahrt nach Ägypten vor 35 Jahren. Ihrer Familie bleiben unter anderem die 30 alljährlich in der Adventszeit von ihrer Mutter und Großmutter gebackenen Linzertorten in bester Erinnerung.

Gute Pflege der Tochter

Seit vier Jahren genießt Josefine Stauß die Pflege ihrer Tochter Ulrika, die sie in ihre Zweizimmerwohnung in der Bleichestraße aufnahm.

Dass sie jetzt 100 Jahre alt geworden ist, wundert die ­alte ­Dame nicht, denn "das ist die gute Pflege meiner ­Tochter", glaubt sie felsenfest.

Unfassbar: Ulrika Stauß sitzt selbst im Rollstuhl, kümmert sich aber, unterstützt von einem ambulanten Pflegedienst und der Ansprache von Roger Preissler vom benachbarten Heilig-Geist-Spital, um ihre betagte Mutter, die mit Hilfe eines Rollators kurzzeitig auch noch selbst auf den Beinen sein kann.

Aufgrund der Sicherheitsverordnungen im Zuge der Corona-Pandemie kamen am Dienstag nicht ganz so viele Gratulanten, wie es eigentlich gewesen wären. Dafür stand das Telefon kaum still.

Leider kein Ständchen

Schade: das angekündigte Ständchen des Musik-Duos "Evergreen", bekannt von den Tanznachmittagen "Spittel im Dreivierteltakt" im Heilig-Geist-Spital, kam wegen einer Infektionsgefahr dann doch nicht. "Das holen wir nach", versprach der Spitalfonds-Geschäftsführer Günter Reichert, der mit einem Blumenstrauß vorbeischaute.