Villingen-Schwenningen Ehemalige entwickeln noch viele Ideen

Organisiert von Heinz Kamp

Das, was in vielen Firmen Usus ist, ist bei der Stadtverwaltung längst in Vergessenheit geraten. Heinz Kamp, ehemals Hauptamtsleiter, hat seine "alten" Kollegen angeschrieben, ob sie nicht Lust hätten, sich zum Gedankenaustausch zu treffen. Groß war die Resonanz.

13 Pensionäre genossen im Waldcafé in Hochemmingen das Wiedersehen. In Erinnerungen an die Arbeit wurde ebenso geschwelgt, wie der Blick in die Gegenwart und Entwicklung des Oberzentrums gerichtet. Henning Keune, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, referierte über derzeitige Maßnahmen, wie beispielsweise die Wiederbelebung des s’Rössle-Standorts in Schwenningen durch die HBB hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft und den Plänen für eine Zusammenführung der Verwaltung auf dem Mangin-Gelände in Villingen.