Villingen-Schwenningen Egmond Viel hört auf: Die Leidenschaft ist nicht mehr da

Zum Dauerthema Kunstrasen erklärte er, dass der Verein wieder in die Röhre schauen werde. Das Thema sei im Gemeinderat mal wieder verschoben worden, obwohl genügend Geld da sei: "Das landet dann allerdings nicht bei uns", so Viel. Ein Konzept gebe es zwar, das mache ihm ganz leise Hoffnung. Aktivitäten wie Sommerfeste und Besenwirtschaften seien beliebt und würden auch Geld in die Vereinskasse bringen, fuhr er fort. Diese Einnahmen seien notwendig, um den Betrieb im Verein aufrecht zu erhalten. Neu war im vergangenen Jahr eine Veranstaltung in Königsfeld für die Jugend, diese sollte man beibehalten, wünschte er.

Zu Beginn der neuen Saison würden die Jugendlichen neu eingekleidet: "Die Jugend werde vermehrt wahrgenommen und sollte daher auch sofort als BSV-Sportler erkannt werden". Irgendwie sei die Leidenschaft nicht mehr da, deshalb werde er sein Amt als Präsident niederlegen, gab er als Begründung an. Er werde selbstverständlich dem BSV erhalten bleiben, betonte er.

Die Wahlen verliefen nicht so erfreulich. Franz-Josef Treyer erklärte sich bereit, als Vize-Präsident zu kandidieren, er wurde einstimmig von der Versammlung gewählt. Allerdings erklärte er, dass er, sollte im kommenden Jahr Hartmut Grötzinger als Finanzkoordinator aufhören, auch nicht mehr weitermachen werde. Ein Präsident konnte in der Sitzung nicht gefunden werden. Verwaltungskoordinator Heinz Hoffmann, der ebenfalls zur Wahl stand, erklärte, er wolle pausieren, sein Posten konnte nicht besetzt werden. Thomas Preiser, Sportkoordinator, gab sein Amt ebenfalls ab, auch für ihn wurde kein Nachfolger gefunden. Als Beisitzer wurden Kim Tursak, Tobias Grötzinger, Thomas Preiser und David Mataija gewählt. Francesco Milia, Robert Vorih und Stephan Ringgenburger teilen sich den fünften Beisitzer-Posten.