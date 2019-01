Villingen-Schwenningen Eduard Grimm und Paul Hauger sind Ehrenmitglieder

Eine besondere Freude ist es stets für die Kommandanten, Beförderungen und Ehrungen vornehmen zu können. Mit Sofia Grimm, Juliane Laufer und Laura Stern erhält die Wehr tatkräftige Unterstützung aus der Jugendwehr, das Trio wurde zu Feuerwehrfrauen befördert. Christian Maier, Dominik Hauger und Jürgen Schmidt haben das Zeichen des Hauptfeuerwehrmannes angeheftet bekommen, Manuel Amadio wurde zum Löschmeister und Gerd Gahre zum Brandmeister befördert. Andreas Schmidt erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst.

Schließlich hat die Wehr am Freitag auch noch zwei Ehrenmitglieder erhalten. Eduard Grimm und Paul Hauger, die in vielen Funktionen und mit der größtmöglichen Zuverlässigkeit ihren Dienst in der Abteilung versehen, wurden unter dem Applaus der Kameraden geehrt.