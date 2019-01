Villingen-Schwenningen Edgar Schurr führt Listen an

Villingen-Schwenningen. "Nach monatelanger Vorbereitung und Kandidatensuche haben wir eine kompetente und ausgewogene Liste hinbekommen", so der Vorsitzende Nicola Schurr. Am Kopf der Liste finden sich die etablierten und bekannten Gesichter der SPD-Gemeinderatsmitglieder. Wie es die Satzung verlangt, ist die Liste quotiert. Auf Platz eins wurde der Fraktionsvorsitzende Edgar Schurr gewählt. Ihm folgt an Platz zwei die Villinger Rechtsanwältin Birgitta Schäfer. Platz drei belegt Bernd Lohmiller, Gemeinderat und Ortschaftsrat aus Marbach. Neu auf den vorderen Plätzen ist Mareike Cimander (35), Lehrerin an der Goldenbühlschule. Sie kandidiert auf Listenplatz vier.

Der SPD-Ortsvereinsvorsitzende, Nicola Schurr, wurde auf Platz fünf gewählt. "Unser Ziel bei der Kommunalwahl muss es sein, unsere Plätze im Gemeinderat zu halten, vielleicht sogar auszubauen. Ich denke, mit dieser schlagkräftigen Mannschaft ist dies zu schaffen", so Fraktionsvorsitzender Edgar Schurr. Auf den Plätzen sechs und acht finden sich die Gemeinderätinnen Silvia Wölfle und Brigitte Zahn-Feist. Die Schwenninger Gemeinderäte Frank Banse und Siegfried Heinzmann sind auf den Plätzen neun und elf gesetzt.

Auch bei der Wahl zur Kreistagsliste der Kandidaten aus Villingen-Schwenningen führt Edgar Schurr die Liste an. Hier verzichtete die auf Platz zwei gesetzte Sieglinde Arm zugunsten der jüngeren Juso-Vorsitzenden Nadine Löw (32) auf ihren Platz und wechselte so von Platz zwei auf vier. Auf Platz drei folgt der ehemalige Oberbürgermeister Rupert Kubon. Neu auf der Liste ist Henning Keune, Amtsleiter der Abteilung für Stadtentwicklung auf Platz sieben.