Villingen-Schwenningen Edes Bluesgang bringt Publikum zum Tanzen

Traditionell war am ersten Feiertagsabend Edes Bluesgang zu Gast, die es unter ihrem Gitarristen und Leadsänger Ede Schnur verstand, mit waschechtem Soul, Rhythm & Blues die Scheuer zu rocken. Der Gitarrenlehrer und die weiteren begnadeten Musiker seiner Band verstanden es ein ums andere Mal, ihr Publikum emotional zu bewegen und zum Tanzen zu animieren. Das Konzert mit Kultstatus fesselte auch in diesem Jahr mit gekonnten Gitarrenriffs, einem fulminanten Bläsersatz, hinreißendem Keyboardspiel und einem eingängigen Schlagwerk, das den Beat ausrichtete.

Edes Bluesgang entzückte während zwei Stunden ihr Publikum. Dieses ließ sich die Chance nicht entgehen, noch einmal rockige Weihnachten in der über Jahre lieb gewonnenen Scheuer zu feiern. Doch so wie es aussieht, ist für den stets aufopferungsvoll zum Wohle der Kultur kämpfenden Folkclub noch längst nicht aller Tage Abend. Auch wenn die von einigen Anwohnern ausgelösten, zermürbenden Diskussionen um die Ruhestörung nach 22 Uhr einiges an Kraft kosteten und die Macher beinahe zum Aufgeben gezwungen hätten. Am Sonntag, 30. Dezember, folgt ein Konzert mit den "Nutty Boys", die zum Jahresausklang mit ihrem Ska noch einmal die Stimmung zum Kochen bringen. Mit einer "Open-Night", wie es derer in der Scheuer zu alten Folkclubzeiten viele gab, feiert der Folkclub am 24. Januar ab 20 Uhr den 60. Geburtstag seines im vergangen Jahr viel zu früh verstorbenen Gründers Hansjörg Malonek. Für den Erinnerungsabend mit vielen Weggefährten sagten bislang Julian Dawson aus Großbritannien, Jean-Marie Peschiutta und Natalie Shelar aus Frankreich, Thomas C. Breuer, Kerstin Richter und die Hillsangels ihr Kommen zu. Zahlreiche Bilder und Videos der vergangenen Jahrzehnte ergänzen den Abend.

Zudem steht der Folkclub kurz davor, sich als Veranstalter des Auftakts der "Dizko Fatale Tour" der Freiburger Band "Malaka Hoste" zu engagieren. Die Band stellt am 4. April im Theater am Ring ihre neue CD vor, die sicher einmal mehr mit Leidenschaft, intelligenten Arrangements und feurigem Charakter die Begeisterung der Zuhörer entfacht. Weitere Konzerte des Folkclubs sind in Absprache mit dem Kulturamt geplant.