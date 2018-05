Villingen-Schwenningen Edeltasche und Flugananas ziehen um

VS-Villingen. "Wie super, dass Sie jetzt wieder da sind, ich habe Sie richtig vermisst." So strahlen Kundin und Rainer Schmitt, Geschäftsinhaber des Obst-und Gemüseladens "Banana Joe" um die Wette. Schmitt ist von der Brandruine in der Paradiesgasse ein paar Meter weiter und in die Niedere Straße 47 gezogen, in einen Laden, in dem früher das Geschäft Wolle Rödel angesiedelt war. "Ist jetzt alles größer und komfortabler geworden, ich zahle ja auch das Doppelte", scherzt der Chef und packt derweil exotische Ananas und aromatische Tomaten in die mitgebrachte Jutetasche "Plastik gibt es bei mir nicht". Seit ein paar Tagen verkauft er ein vielfältiges Sortiment, darunter auch Bioware, stets mit einem kessen Spruch auf den Lippen. "Und die Saftbar gibt es auch noch."

Ein paar hundert Meter weiter drücken sich bereits während der Mittagspause die Passanten die Nase an einer Schaufensterscheibe in der Oberen Straße platt, in dem einst Mike Lorenz mit seinem Geschäft "Moos" zuhause war. Lorenz ist, wie berichtet, ins Schwenninger City Rondell gezogen. Einige Zeit stand der Laden leer, blieben rund 220 Quadratmeter Geschäftsfläche ungenutzt. Nun reihen sich in der Handtaschen-Manufaktur exklusive handgemachte Handtaschen in den Regalen aneinander, die allesamt die Handschrift von Designerin Josephine Osthoff tragen. In Paris und Mailand lässt sie ihre Ware fertigen. "Ich muss mich von der Masse abheben", erläutert sie ihre seit Jahren erfolgreiche Geschäftsstrategie. Zuvor mit ihrem Geschäft in der Gerberstraße, breitet sie nun ihre edle Ware nahe des Marktplatzes aus. Der Umzug sei fällig geworden, erzählt sie, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet habe. Für sie ein "Glücksfall", dass das Geschäft in der Oberen Straße leer stand. "Ich habe zuvor einige Immobilien angeschaut, hier steht ja so vieles leer", meint die Chefin, die auch bei internationaler Kundschaft einen Namen hat. Modische Accessoires runden das Angebot ab.