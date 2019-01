VS-Villingen. Um neue, barrierefreie Räumlichkeiten für die Volkshochschule am Münsterplatz zu schaffen, möchte die Stadt die ehemalige Französische Schule Ecole Romäus an der Dattenbergstraße erwerben, erklärt Klinge. Er hatte sich seinen Angaben zufolge im November mit einem Schreiben bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für dieses Vorhaben eingesetzt. Sie ist Eigentümerin der Liegenschaft. "Unsere Chancen stehen sehr gut", freut sich der Liberale über die nun eingetroffene Antwort der BImA. "Die BImA wird unserer Stadt gerne das Erstzugriffsrecht gewähren und sieht einem zeitnahen Verkauf zuversichtlich entgegen." Das seien gute Nachrichten für den Bildungsstandort VS, so der Liberale. "Und auch unsere Schul- und KiTa-Kapazitäten müssen wir in VS dringend aufstocken. In der ehemaligen Französischen Schule sollte möglichst bald wieder gelernt und gelehrt werden dürfen", meinte Marcel Klinge.