Die E1 Junioren des FC 08 Villingen verbrachten ein tolles ­Wochenende in der Schweiz. Zehn Spieler fuhren gemeinsam mit ihren Eltern und den beiden Trainern nach Beinwil am See zu einer Jugendherberge. Viele Stunden des Samstags verbrachten sie bei herrlichem Sonnenschein im Strandbad. Der Sonntag war von der Teilnahme am Nicoletti-Cup gekrönt, einem großen Turnier, bei dem 32 Mannschaften antraten, darunter auch Teams AC Mailand, Inter Mailand und Grasshoppers Zürich. Auch die Junioren des 08 zeigten ihr Können und kamen auf den 14. Platz. Foto: Amann