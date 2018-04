Villingen-Schwenningen E-Forum 4.0 beleuchtet Branche

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Elektro-Innung Schwarzwald-Baar lädt ihre Mitglieder vom Elektrohandwerk am Samstag, 5. Mai, ab 13.30 Uhr erstmals zum E-Forum 4.0 in das Münsterzentrum Villingen ein. Fachvorträge von Experten und ein Impulsvortrag des Fachverbands-Präsidenten beleuchten aktuelle Themen der Branche. Am Abend gibt es die "Bure zum Alange" und eine Party mit DJ.