VS-Villingen. Eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Gebäudes in der Friedrichstraße in Villingen, hat am Donnerstag einen Einsatz der Rettungsdienste ausgelöst. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Villingen konnten das Gebäude nur mit Atemschutz betreten, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hat eine durchgeschmorte Lampe die Rauchentwicklung verursacht. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Personen- oder Sachschaden ist nicht entstanden.