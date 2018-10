Villingen-Schwenningen Duo entdeckt den besonderen Reiz

VS-Villingen. Anfang Oktober eröffneten die beiden Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank ihre Sonderausstellung "Overpainted" in der Galerie Bovistra in der Voltastraße in Villingen. Wie die Bilder entstanden und weitere Hintergründe erläutern sie bei einer Führung am Donnerstagabend, 25. Oktober, 18 bis 20.30 Uhr.