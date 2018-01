Villingen-Schwenningen Duo "Die feisten" sind zurück

Im Theater im Capitol stellen sie sich am Mittwoch, 17. Januar, 20 Uhr, mit ihrem Programm "Nussschüsselblues" vor. Mit Songs wie "Gänseblümchen" oder "Es ist gut wenn du weißt was du willst" wurden "Ganz Schön Feist" ganz schön populär.

Nach dem Ende der Band und einer erfolgreichen Abschiedstour kehrte erst einmal besinnliche Stille ein. Doch diese hielt nicht lange an: Mathias Zeh (alias C.) und Rainer Schacht fehlten die Musik, die Bühne und das Lachen. Noch dazu hatten sie bereits zu viele Melodien und Ideen im Kopf. So kehrten sie schon 2013 als "die feisten" zurück. Genauso satirisch und gesellschaftskritisch wie früher, jedoch mit einer musikalischen Änderung: Zum A-cappella-Gesang sind inzwischen mehrere Instrumente hinzugekommen, weshalb das Duo seinen Stil nun mit "Zwei-Mann-Song-Comedy" beschreibt. "Die feisten", das ist neu und auch ein bisschen vertraut. Rainer und C. besingen in neuer Zweisamkeit die Skurrilitäten des Lebens und der Liebe und verpassen dem Wahnsinn des Alltags ihren ganz eigenen Soundtrack. Und mit den neuen Songs knüpft das Duo direkt an alte Erfolge an.

Karten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter https://tickets.vibus.de.