Villingen-Schwenningen Dunkles Geheimnis umgibt Verschwinden

Als die 15-jährige Nora Höllerbauer in der Neujahrsnacht spurlos verschwindet, macht sich ihr Vater Erich auf die Suche nach ihr. Doch statt auf seine Tochter trifft der einsame Landwirt nur auf halbstarke Schnapsleichen, verängstigte Dörfler und einen geschwätzigen Raben, während Sturmtief Vladimir sibirische Schneemassen mit sich bringt. Ein dunkles Geheimnis umgibt Noras Verschwinden – und schon bald färbt sich der Schnee im beschaulichen Engelsberg purpurrot.

Stefan Leonhardsberger, geboren 1985 in Oberösterreich, studierte in Linz Schauspiel und eroberte schon mit seinem Kabarettdebüt "Da Billi Jean is ned mei Bua" sowohl Kritiker als auch die Herzen des Publikums und erspielte sich eine große Fangemeinde. "Ich will die Kleinkunst wieder für ein junges Publikum öffnen", fasst Leonhardsberger seine persönliche Mission zusammen. Der Künstler sieht sich als Varietékünstler, für den Gesang und Tanz Teil des Kabaretts sind.

Zwielichtige Charaktere