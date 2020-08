Villingen-Schwenningen Duldet Forstamt Wild-West-Manier?

Das Ehepaar Sylke und Gerhard Holtz liebt die Spaziergänge durch die Wälder. Der ehemalige Arzt und seine Frau, eine gebürtige Villingerin, besitzen selbst einen Wald in der Toskana nebst Bauernhof. Doch das Schwärmen vom Leben und Arbeiten auf dem Land nördlich von Florenz nimmt ein abruptes Ende, als der Laiblewald zur Sprache kommt. "Sachverstand", so Holtz, sehe anders aus. "Wie in großen schwedischen Wäldern", kritisieren er und seine Frau, lasse das Forstamt zu, dass mit schwerem Gerät in kleine Wälder wie dem am Laible hineingefahren werde. Zum Beweis zeigt Gerhard Holtz mehrere Fotos, die breite Wege zeigen. Zudem seien Jungbäume abgeknickt worden. Müsse man denn in einem Naherholungsgebiet so "hausen"? Die Atmosphäre, so das Ehepaar, sei in dem Wäldchen dahin. Wie ernst es ihnen mit der Kritik ist, zeigt nicht zuletzt auch ein Schriftwechsel mit Tobias Kühn, dem Leiter des städtischen Forstamtes.