Villingen-Schwenningen (cos). Abstruse Blüten treibt bisweilen die neue Datenschutzgrundverordnung – auch bei Ärzten in VS. So kann es vorkommen, dass Patienten plötzlich nur noch eine Nummer sind. Ernst Reiser, Stadtrat der Freien Wähler, hat als solcher im Umgang mit Zahlen zwar viel Erfahrung, diese eine jedoch machte er dann doch zum ersten Mal: Neulich, beim Zahnarzt in VS, habe ihm die Sprechstundenhilfe einen Zettel mit einer Nummer zugesteckt. Darauf aber stand nicht etwa die Telefonnummer der Dame, sondern die Ziffer, unter der Reiser während seines Aufenthalts in der Zahnarztpraxis nun geführt werde. Er solle nun im Wartezimmer Platz nehmen, wurde ihm mitgeteilt – und irgendwann werde seine Nummer aufgerufen. Notwendig geworden sei diese neue Maßnahme mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), wonach die Zahnarzthelferinnen keine Patientennamen mehr im Wartezimmer aussprechen dürften.