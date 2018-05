Villingen-Schwenningen DSGVO – ein Wortmonster wird zum Zeitfresser

Villingen-Schwenningen. Datenschutzgrundverordnung, ein Wortmonster macht seit heute von sich reden und bringt all jene, die mit Daten umgehen müssen, zurzeit an den Rand ihrer Kapazitäten. Was aber heißt das für die Bürger der Stadtverwaltung und ihre personenbezogenen Daten dort? Der Schwarzwälder Bote hakte nach. Schon im Vorfeld forderte sie ihre Opfer. Die Internetseite www.buergerfenster.de beispielsweise, die über das Ehrenamt der Bürger in der Stadt informierte, hat Günter Tomaske mit Blick auf die Verordnung und die damit steigenden Anforderungen eingestellt. Heute nun tritt die neue EU-weite Verordnung in Kraft, und am 1. Juni fängt der Profi hierfür bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen an: Andrea Müller heißt die neue Datenschutzbeauftragte Villingen-Schwenningens. Zu ihr führt auch der heiße Draht in Sachen Datenschutz, wenn die Bürger mit ihren Anliegen und Fragen an die Stadtverwaltung herantreten. Ferner wird es ihre Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass die Stadtverwaltung mit Personendaten der Verordnung entsprechend umgeht und auch die Arbeitsabläufe den Anforderungen entsprechen.