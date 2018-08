Villingen-Schwenningen DSDS-Casting macht Halt in Stadt

Erleichterte und zufriedene oder enttäuschte Gesichter verraten den Anwesenden schnell, wer weitergekommen ist und beim Casting in Köln vor der DSDS-Jury sein Können beweisen darf.

Unter den Glücklichen befindet sich auch die 21-jährige Marianna Göttl. Performt hat sie Miley Cyrus’ "When I look at you" und Meghan Trainors "Lips Are movin". Die anwesende Jury konnte sie nicht nur mit ihrem gesanglichen Talent, sondern auch mit ihren Tanzkünsten überzeugen. "Ich habe sogar Tipps bekommen, welches der beiden Lieder besser zu mir passt. Auch mein Kleidungsstil wurde gelobt.", berichtet die 21-Jährige zufrieden. Voraussichtlich Mitte Oktober wird Marianna mit anderen Bewerbern vor der DSDS-Jury in Köln antreten, ab Anfang 2019 werden diese Shows im TV zu sehen sein.

Die 16. Staffel "Deutschland sucht den Superstar" wird von Oliver Geissen moderiert. Erfolgsproduzent Dieter Bohlen ist Teil der Jury, die weitere Besetzung wird zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich Anfang Oktober, bekannt gegeben.

Die Castingtour startete am 23. August in Bremen und endet am 22. September in Köln. In insgesamt 40 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich findet die Suche nach gesanglichen Ausnahmetalenten und Entertainern statt. An jedem Castingtag haben Bewerber die Chance, sich zwischen 14 und 20 Uhr zu präsentieren. Vorbereitet werden sollen drei Lieder, falls ein Instrument gespielt wird, kann dieses auch gerne zum Einsatz kommen.