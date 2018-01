Villingen-Schwenningen Droht Bäumen in Sperberstraße die Fällung?

Fassungslos und mehr als irritiert starrt Thomas Schalk, Mitglied im Vorstand des Landesnaturschutzverbandes und NABU-Kreisvorsitzender, auf die vielen roten Striche, die sich auf allen Bäumen an der Baustelle in der Sperberstraße auf der teils mehr als 50 Jahre alten Rinde abzeichnen. "Das ist nicht nachvollziehbar", ärgert sich der Verbands-Naturschützer. Für ihn ist der Fall klar. Die roten Streifen markieren Bäume, die reif für die Säge sind.

Radikalrasur oder nicht?

Wenn einzelne Bäume gefällt werden müssen, so Schalk, dann sei dies kein Thema, aber alle? "Selbst die Bäume am Rande des Grundstücks sind markiert." Neben Schalk sind auch einige nun indirekte Anwohner der Sperberstraße in Alarmbereitschaft. So wie Ralf Claaßen, der zusammen mit seiner Frau Ellen die Vogelstation in Villingen führt. Auch Claaßen ist davon ausgegangen, dass die roten Striche nur eines bedeuten können: weg damit. Dies habe ihm sogar ein Förster bestätigt.