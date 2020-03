Villingen-Schwenningen Drogenspur führt bis in die Doppelstadt

Beamte der Kriminalinspektion des Polizeipräsidiums Offenburg und der Staatsanwaltschaft haben vergangene Woche zwölf Kilogramm Rauschgift sichergestellt und vier Tatverdächtige festgenommen. Schlüsselfigur in dem Ermittlungsverfahren ist ein 22-jähriger Mann aus einem Ortsteil von Hohberg, teilen beide Behörden in einer gemeinsamen Presseerklärung mit – seine Kundschaft jedoch saß auch in der Doppelstadt.