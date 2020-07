Villingen-Schwenningen Drogenmilieu: Festnahme bei Razzia

Polizeieinsätze auch außerhalb des Stadtgebietes

Parallel dazu kam es nach Informationen des Schwarzwälder Boten auch in anderen Objekten zu Durchsuchungen. So berichten weitere Augenzeugen von Einsätzen im Stadtgebiet Schwenningen sowie in der Umlandgemeinde Dauchingen. Auch hier sollen Einsatzkräfte der BFE beteiligt gewesen sein.

Die Zugriffe erfolgten selbstverständlich nicht, ohne in der Nachbarschaft für Aufsehen zu sorgen. Insbesondere im Verlauf der Ermittlungen in den durchsuchten Objekten, wurden immer mehr Anwohner auf die Situationen aufmerksam. Nach Informationen unserer Zeitung stehen die Einsätze, Durchsuchungen und Festnahmen im Zusammenhang mit Rauschgiftkriminalität.

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Konstanz, konnte Polizeisprecherin Sandra Kratzer im Lauf des Mittwochs keine Details zu den Einsätzen preisgeben. Der Einsatzleiter verwies auf die laufenden Maßnahmen. Auch die Staatsanwaltschaft Konstanz, die für derartige Durchsuchungen Beschlüsse erteilt, war am Mittwoch telefonisch für eine Auskunft ebenfalls nicht zu erreichen.

In der Doppelstadt ist es in der Vergangenheit mehrfach zu entsprechenden Einsätzen gekommen. Eine der zuletzt großen Drogen-Razzien fand am 24. Oktober des vergangenen Jahres statt (wir berichteten). Damals wurden insgesamt zwölf Objekte durchsucht. In Villingen-Schwenningen fanden seinerzeit nicht nur in den beiden großen Stadtteilen, sondern auch im Ortsteil Tannheim Durchsuchungsmaßnahmen statt. Betroffen war damals darüber hinaus auch die Gemeinde Unterkirnach.