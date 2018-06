Villingen-Schwenningen Drogenkriminalität: Polizei setzt Zeichen

Auch deshalb habe man das "volle Programm" vor Ort gehabt. Neben vielen Kriminalbeamten, darunter unter anderem Kräfte der Ermittlungsgruppe Rauschgift, die bei der Kripo in Villingen angesiedelt ist, war die Bereitschaftspolizei und Spezialkräfte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit vor Ort.

Diese fuhren zugleich auch zwei weitere Bereiche in Villingen an: Wie Hechinger erklärte, habe man insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse gehabt – neben der Schlösslegasse, in der vor allem der Telefonshop im Visier stand – hätte man ein weiteres Objekt in der nahegelegenen Gerberstraße durchsucht. "Darüber hinaus waren wir im Bereich des Bahnhofs und des Brigachufers aktiv", berichtet der Einsatzleiter. Denn auch dort hat sich schon lange ein Drogenumschlagsplatz entwickelt.

Der Einsatzleiter betonte gegenüber dem Schwarzwälder Boten zudem, dass sich die Personen im Bereich der Schlösslegasse absolut ruhig verhalten hätten, "es lief alles völlig entspannt ab." Das passt auch zu den Aussagen, die aus dem Kneipenumfeld zu hören waren. Denn dort zeigt man sich erleichtert, dass die Polizei nun durchgegriffen habe. "Wir leiden unter dem ständigen Drogendealen und distanzieren uns davon ganz klar", wird im Namen der Verantwortlichen der dort ansässigen Kneipen an unsere Zeitung herangetragen. Den Polizeieinsatz habe man absolut befürwortet, "wir haben auch schon damit gerechnet." Grundsätzlich wollen die Kneipiers, dass die Schlösslegasse auch weiterhin eine "für alle offene Gasse" bleibt – da wäre es hinderlich, wenn die Gasse aufgrund der Drogenkriminalität gemieden wird. Die groß angelegte Razzia habe deshalb, so die Hoffnung aus den Kneipen, dafür gesorgt, dass die Dealer die Schlösslegasse nun endlich meiden.