Villingen-Schwenningen Drogenhandel und Vergewaltigung

Der Angeklagte war 2006 sowie 2007 selbstständig und häufte Steuerschulden im fünfstelligen Bereich wegen Umsatzsteuerhinterziehung an. Er dementierte regelmäßigen Drogenkonsum. "An Alkohol habe ich nur genippt und einmalig einen Joint geraucht." Auf die Frage des vorsitzenden Richters, was seine Pläne für die Zukunft seien, erwiderte er: "Ich möchte mein Leben neu strukturieren und einen normalen Job finden."

Ihm, der laut Gutachten HIV-positiv ist, wird ebenfalls vorgeworfen, seine Freundin, die unter Betreuung steht und eine frühkindliche Hirnschädigung besitzt, vergewaltigt zu haben. Von dieser Vergewaltigung existiert ein Videofilm, der von einer Prostituierten aufgenommen worden sein soll, die sich im Kleiderschrank des Angeklagten befunden haben soll und ihm den Film hinterher geschickt haben will. Der 33-Jährige gibt an, nichts von der dritten Person in seiner Wohnung gewusst zu haben und bestreitet die Vergewaltigung.

Seine Freundin habe sich nicht infiziert, sei jedoch aus allen Wolken gefallen, als sie von der Aids-Erkrankung ihres Freundes erfuhr. Dieser behauptet jedoch, ihr nach einem Monat Beziehung davon erzählt zu haben.

Der Besitz vollautomatischer Kurzwaffen ist auch ein Anklagepunkt, der aber noch nicht verhandelt wurde.

Beide Männer befinden sich seit dem 15. November in Haft. Am 12. sowie 13. September wird die Hauptverhandlung am Landgericht in Konstanz mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt.