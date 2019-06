Villingen-Schwenningen Drogenbande wird der Prozess gemacht

Angeklagt sind demnach rund 70 Taten, an denen die mutmaßlichen Täter "in unterschiedlicher Besetzung" beteiligt gewesen sein sollen. Die Mengen, mit denen offenbar gehandelt wurde, lassen aufhorchen. So soll es um rund 30 Kilogramm Marihuana, 6,5 Kilogramm Haschisch, etwa 800 Gramm Kokain und rund 1200 Ecstasy-Tabletten gegangen sein. Die Waren haben einen geschätzten Verkaufswert von über 400.000 Euro.

Die Verhandlungen gegen die Angeklagten, die aus Syrien und Algerien stammen sollen, wird übrigens in jenen extra umgebauten Räumlichkeiten abgehalten, in denen derzeit auch der so genannte Mafia-Prozess stattfindet. Einen Zusammenhang zwischen der syrisch-algerischen Gruppierung und den italienisch-stämmigen Angeklagten, die ebenfalls aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis stammen, gibt es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft jedoch nicht.