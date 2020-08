Villingen-Schwenningen Drogen-Razzia in der Färberstraße

Villingen-Schwenningen - Mit Hochdruck ermittelt wurde am Dienstag in Villingen. Was war am Vormittag in der Villinger Innenstadt, genauer gesagt in der Färberstraße los? Informationen, denen zu Folge es eine Durchsuchung in der Villinger Kneipenmeile zu Wochenbeginn gegeben habe, bestätigten sich.