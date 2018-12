Villingen-Schwenningen DRK-Kurs richtet sich an Eltern

Villingen-Schwenningen. Im ersten Lebensjahr entwickelt sich ein Kind in einem rasanten Tempo. Wie man sein Kind dabei unterstützen und begleiten kann, erfahren Eltern in den Eltern-Baby-Gruppen, kurz genannt ElBa, des DRK-Kreisverbands. Eltern können ihre Fragen loswerden, tauschen Erfahrungen aus und knüpfen Kontakte. ElBa bietet Rahmen für Lieder, Spielanregungen, Rituale, die Entwicklung des Babys wie auch Entlastung für Eltern und vieles mehr. Neue Kurse beginnen am 15. Januar.