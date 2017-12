Villingen-Schwenningen DRK-Kleiderladen öffnet erst im Januar

An Kleiderspenden mangelt es zum jetzigen Zeitpunkt schon nicht. Die Regale sind gefüllt und selbst eine Auswahl an Frühjahrs- und Sommermode ist in einem Abstellraum hinterlegt. "Wir werden natürlich, wie jedes andere Geschäft auch, saisonabhängig unsere Ware anbieten.

Das fehlende Personal sei ein Grund, weshalb die Eröffnung nicht wie angekündigt noch vor Weihnachten vollzogen wird. "Wir wünschen uns natürlich auch, dass zur Eröffnug der Oberbürgermeister und vielleicht auch der Landrat kommt." Auch deshalb soll der Termin nicht in dieser "ohnehin vollgepackten Zeit" stattfinden.

Ware wird es nicht umsonst geben

Unterstützung wird es für das Schwenninger Team auch vom Ortsverein Villingen geben. "Wir bekommen im Januar die Hilfe einer fachkundigen Kollegin, die uns bei der Dienstplangestaltung und vor allem bei der Preispolitik unterstützen wird", erklärt Hofelich, dass an diesen Stellen durchaus Bedarf sei. Was einzelne Stücke kosten werden, sei noch nicht klar. Dass es nichts umsonst geben wird, hingegen schon: "Was nichts kostet, hat auch keinen Wert. Und so etwas wollen wir hier nicht anbieten", betont der stellvertretende Vorsitzende.