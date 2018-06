Villingen-Schwenningen. Die Mitglieder der DRK-Ortsverbandes Fischbach bewirten am Sonntag, 17. Juni, 11 bis 17 Uhr an der Feldner Mühle. Nach dem Mittagessen gibt es zum Kaffee wieder selbstgebackenen Kuchen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Herzblutmusikanten unter der Leitung von Werner Schlenker. Bei schlechtem Wetter ist ein Zelt vorhanden. Der Erlös kommt in vollem Umfang dem Förderverein Feldner Mühle zugute.