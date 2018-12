Villingen-Schwenningen Drittes Adventscafé in der Redaktion

VS-Schwenningen. Wenn der Duft von Spekulatius, frischen Weckenmännern und Kinderpunsch in der Schwenninger Redaktion des Schwarzwälder Boten Einzug hält, dann ist es wieder soweit: Kinder, Eltern und Großeltern dürfen sich noch vor Beginn des Schwenninger Weihnachtsmarktes auf die Adventszeit einstimmen lassen. Während die Erwachsenen bei Punsch, Kaffee und Gebäck einen gemütlichen Plausch mit den Redakteuren halten können, sind ihre Sprösslinge bestens versorgt.

Wie in den Jahren zuvor warten im ersten Obergeschoss in der Marktstraße 15 Märchenerzählerin Rosi Drexlmeier und ihre Schwester Erika Bellgardt. Sie werden mit Texten und Liedern die jungen Besucher mit auf eine weihnachtliche Märchenreise nehmen. Ihr Programm ist von 15 bis 17 Uhr geplant. Wie die beiden ersten Advents­cafés zeigten, ist der Ablauf flexibel. Ob die Kinder für eine Stunde vorbeischauen oder während der gesamten zwei Stunden die Zeit beim Schwarzwälder Boten genießen, ist jedem selbst überlassen. Doch eines ist klar: Früh kommen lohnt sich. Denn zu Beginn der Veranstaltung erwartet die Besucher ein ganz besonderer Empfang: Paul Pinguin wird zu Gast sein und die Kinder begrüßen. Wer sich also seine jährliche Knuddel-Einheit von Paul abholen möchte, ist gut beraten, gleich um 15 Uhr zu erscheinen. Im vergangenen Jahr hatten die Besucher jede Menge Ausdauer und Rosi Drexlmeier nahezu durchgehend dasselbe Publikum. Die zwei Stunden am Nachmittag sind die perfekte Einstimmung auf die offizielle Eröffnung des Schwenninger Weihnachtsmarktes, die um 18 Uhr stattfindet.

Eine Anmeldung zum Adventscafé ist nicht notwendig. Es gilt das Motto, nach Lust und Laune vorbeischauen und bis zu zwei fröhliche Stunden in gemütlicher Atmosphäre verbringen und genießen.