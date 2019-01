Villingen-Schwenningen Dritter Öffnungstag wäre wichtig

Aus diesem Grund würde er neben Dienstag und Donnerstag gerne noch samstags öffnen. Eine kurzzeitige Testphase gab es bereits. Im Advent hatte der Kleiderladen samstags geöffnet. "Das Angebot ist sehr gut angenommen worden", berichtet Hofelich. Allerdings habe die Zeit vor Weihnachten auch gezeigt, dass die Personaldecke für drei Öffnungstage zu dünn sei. "Ein Mitarbeiter ist dann statt Dienstag halt Samstag gekommen, aber nicht an beiden Tagen", schildert der Vorsitzende. Zudem habe es noch krankheitsbedingte Ausfälle gegeben. "Da waren wir dann nicht genug."

Für einen weiteren Öffnungstag, erklärt Hofelich, sollten sich noch drei bis vier ehrenamtliche Helfer finden. Hoffnung steckt er in einen ganz aktuellen Bewerber, "der sich dafür interessiert". Stück für Stück soll das Team aufgestockt werden, um der Nachfrage gerecht zu werden. Thomas Hofelich hatte bereits mehrfach betont, dass im DRK-Kleiderladen nicht nur Menschen einkaufen, die wenig Geld haben oder gar ohne Arbeit sind. Auch junge Mütter, die durchaus unter der Woche arbeiten, schauten nach Kindersachen im Second-Hand-Bereich. "Die wären froh, wenn sie samstags in Ruhe schauen könnten und nicht unter der Woche am Nachmittag, wenn sie möglicherweise bei der Arbeit sind", erklärte Hofelich bereits in der Vorweihnachtszeit.

Angeboten werden die Waren zu kleinen Preisen. Wichtig ist Hofelich jedoch, dass sie etwas kosten. Denn was nichts koste, sei auch nichts wert.