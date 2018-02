Villingen-Schwenningen Dritte könnten die Klinik-Kita erweitern

Villingen-Schwenningen (cos). Nachdem der Betriebskindergarten des Kreisklinikum mit seinen Öffnungszeiten von 5.45 bis 20.15 Uhr und Krippen- und Kindergartenplätzen so gut ankommt, dass schnell der Ruf nach mehr erschallte, kommt nun offenbar immer mehr Bewegung in das Thema. Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser betonte zwar im Gespräch weiterhin, das Klinikum werde nicht in eine Erweiterung des Gebäudes investieren, allerdings setzte er auch hinzu: "wenn es ein anderer tut", sei man zur Ausweitung grundsätzlich bereit. Mit Unternehmern aus den umliegenden Bereichen des Klinikums sei man derzeit in Gesprächen. Aktuell spricht daher viel für eine Gemeinschaftslösung und einer Erweiterung in der Zukunft.