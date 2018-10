VS-Pfaffenweiler. Am Samstag, 13. Oktober, spielt die Dresdner Combo Sir Robin & the Longbowmen im Vereinsheim des FC Pfaffenweiler am Sportplatz. Ab 20.30 Uhr gibt es psychedelischen Indierock allerbester Güte. Dabei werden wohl nicht nur Doors-Fans beim Tanzbein-Schwingen ins Schwitzen geraten.